Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250928-1 Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Am Sonntag, den 28.09.2025, kam es gegen 02.09 Uhr auf der Kölnstraße in Brühl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43- jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die Brühler Landstraße aus Köln kommend in Fahrtrichtung Kölnstraße. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr in die Leitplanke. Dabei stürzte er und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde dem Verunfallten Erste Hilfe geleistet und der Rettungsdienst verständigt. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei festgestellt, dass der verunfallte Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle voll gesperrt. Der Motorradfahrer wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. (Rau)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

