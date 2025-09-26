Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250926-1: Jugendliche bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (25. September) in Pulheim ist eine Radfahrerin (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Fahrer (53) eines VW sein Auto gegen 9 Uhr in einer Parktasche auf der Venloer Straße in Höhe der Hausnummer 99 geparkt. Gleichzeitig sei die 15-Jährige auf ihrem Fahrrad auf der Venloer Straße von der Orrer Straße in Richtung Stommeln gefahren. Der 53-Jährige habe die Fahrertür geöffnet, um auszusteigen und die Jugendliche sei gegen die Tür gefahren. Sie stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten befragten Zeugen, dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät, die Fahrertür mit der rechten Hand und die Beifahrertür mit der linken Hand zu öffnen. Bei dieser Variante, die auch der "holländische Griff" genannt wird, dreht sich der Oberkörper automatisch in Richtung Fahrbahn und man erkennt eher einen von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmer. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell