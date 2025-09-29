Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250929-1: Autofahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Frechen (ots)

Beifahrer erlitt leichte Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (28. September) in Frechen-Bachem sind ein Autofahrer (30) schwer und sein Beifahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand seien der 30-Jährige und sein Beifahrer gegen 22.30 Uhr in einem VW auf der Landesstraße (L) 183 in Richtung Frechen gefahren. Eigenen Angaben zufolge habe der VW-Fahrer versucht, einem Tier auf der Straße auszuweichen. Dabei sei er nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidiert. Dadurch erlitten die beiden Insassen die schweren Verletzungen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Transportunternehmen schleppte den VW ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

