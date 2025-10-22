Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf Zebrastreifen (21.10.2025)

Dauchingen (ots)

Auf einem Fußgängerüberweg der "Vordere Straße" hat sich am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Während ein 34-Jähriger mit einem Kinderwagen den Fußgängerüberweg auf Höhe der Hausnummer 3 überquerte, missachtete ein Autofahrer seinen Vorrang. Er fuhr über den Zebrastreifen und stieß dabei mit seinem rechten Außenspiegel gegen den Arm des Mannes. Den Kinderwagen konnte der vorher noch rechtzeitig zurückziehen. Durch die Kollision verletzte sich der 34-Jährige am linken Arm leicht. Der Unfallflüchtige fuhr in einem schwarzen Auto in Richtung Stadt davon. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Schwenningen, dass unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise entgegen nimmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell