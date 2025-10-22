POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Auto beschädigt und abgehauen (21.10.2025)
VS-Villingen (ots)
Auf einem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Straße hat ein Unbekannter am Dienstag ein Auto beschädigt. Den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro am weißen Renault Kastenwagen meldete der Verursacher jedoch nicht. Stattdessen entfernte er sich von der Unfallstelle auf Höhe der Hausnummer 20. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.
