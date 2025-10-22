Konstanz (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Radolfzeller Straße passiert ist. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem BMX aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn und übersah dabei den von hinten kommenden Smart einer 58-Jährigen. Infolge des ...

