POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz)Der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen ist seit 01.10.2025 unter neuer Führung - PHK Bernd Grambau ist neuer Leiter

Der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen ist seit 01.10.2025 unter neuer Führung - PHK Bernd Grambau ist neuer Leiter

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zum 01.10.2025 hat PHK Bernd Grambau die Amtsgeschäfte auf dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen übernommen. Er hat damit die Nachfolge von PHK Norbert Fahr angetreten, der sich mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden durfte.

Mit nunmehr 40 Dienstjahren kann PHK Bernd Grambau bereits auf eine lange Zeit im Polizeidienst zurückblicken, die am 1. Januar 1985 mit seinem Eintritt in den Polizeidienst in Biberach an der Riß begann. Nach seiner Ausbildung und Verwendungen in den Einsatzhundertschaften in Biberach an der Riß und Stuttgart wechselte er in der Landeshauptstadt zunächst zur dortigen Verkehrspolizei, ehe er 1990 zum Polizeirevier Singen kam, wo er im Streifendienst tätig war. 1996 erwarb er die Fachhochschulreife in Böblingen und schaffte damit die Voraussetzungen, sich für ein anschließendes Studium an der Fachhochschule Villingen-Schwenningen zu qualifizieren. Nach erfolgreichem Abschluss kehrte er im Jahr 2000 in den Hegau zurück, wo er von 2000 bis 2010 stellvertretender Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Singen war. Es folgten weitere Führungspositionen, unter anderem von 2010-2014 als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Stockach. Seine Erfahrung in leitenden Positionen vertiefte PHK Grambau in den folgenden Jahren beim Polizeiposten Gottmadingen, wo er nach acht Jahren als stellvertretender Leiter im Jahr 2019 die kommissarische Führung des Postens übernahm. Im September 2024 zog es ihn schließlich direkt an den Bodensee, wo er bis zum 30. September 2025 die kommissarische Leitung des Polizeipostens Konstanz-Lutherplatz innehatte.

Mit der Neubesetzung der Stelle des Leiters des Polizeiposten Rielasingen-Worblingen ist PHK Bernd Grambau zum 01.10.2025 nun wieder in den Hegau zurückgekehrt, der ihm dienstlich bereits einige Jahre Heimat war.

"Da ich ja wieder zurück nach Singen gekommen bin, ist mir natürlich nicht alles fremd. Für mich geht es jetzt zunächst darum, relativ schnell, die Besonderheiten und Herausforderungen des Postens und des Postengebietes kennenzulernen und Kontakte mit den Partnern zu knüpfen. Ich freue mich auf die Herausforderungen, da wir beim Pp Rielasingen-Worblingen - mit den Gemeinden Überlingen und Bohlingen - immerhin 26,3 % der Fläche der Stadt Singen "betreuen" und darauf, gemeinsam mit meinem Team und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde, für eine sichere und unterstützende Umgebung in unserer Region zu sorgen."

