POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Beleidigung an der Aral Tankstelle - Polizei sucht Zeugen (22.10.2025)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen an der Aral Tankstelle in der Eisenbahnstraße ereignet hat. Zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr hielt sich eine 71 Jahre alte Frau auf der Terrasse des dortigen Bistros auf. Währenddessen sprach sie ein unbekannter Mann an und bot ihr Hilfe an. Nachdem die Frau ablehnte, fuhr der Unbekannte kurz darauf mit einem roten Kleinwagen direkt vor der Terrasse vorbei, ließ mehrfach den Motor stark aufheulen und beleidigte die 71-Jährige lautstark aus dem geöffneten Fenster. Anschließend fuhr er davon.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 70 Jahre alt, kräftige Statur, ungepflegtes, ergrautes Haar.

Der Mann war mit einem neuwertigen, roten Kleinwagen mit der Aufschrift "Ich/Wir sind...." unterwegs.

Während des Vorfalls sollen sich mehrere Zeugen in unmittelbarer Nähe befunden haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

