Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Waldshuter Straße - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (22.10.2025)

Tengen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Kreuzung der Schwarzwaldstraße / Waldshuter Straße ein Unfall ereignet. Kurz nach 15 Uhr querte eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin die Kreuzung in Richtung der Ludwig-Gerer-Straße, übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Subaru eines 78-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Infolge der Kollision waren beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell