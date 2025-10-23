POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Waldshuter Straße - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (22.10.2025)
Tengen (ots)
Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Kreuzung der Schwarzwaldstraße / Waldshuter Straße ein Unfall ereignet. Kurz nach 15 Uhr querte eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin die Kreuzung in Richtung der Ludwig-Gerer-Straße, übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Subaru eines 78-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Infolge der Kollision waren beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell