PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Waldshuter Straße - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (22.10.2025)

Tengen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Kreuzung der Schwarzwaldstraße / Waldshuter Straße ein Unfall ereignet. Kurz nach 15 Uhr querte eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin die Kreuzung in Richtung der Ludwig-Gerer-Straße, übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Subaru eines 78-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Infolge der Kollision waren beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren