Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fenster und Dachpappe entwendet

Weimar/Weimarer Land (ots)

Wie am Dienstag bekannt wurde, waren Unbekannte widerrechtlich auf einem Firmengelände im Otto-Krebs-Weg. Aus einem Schuppen eigneten sich der oder die Täter mehrere Rollen Dachpappe, welche in der Hütte gelagert waren, sowie zwei Fenster, welche von ihrer Verankerung abmontiert wurden, an. Die Beute hat einen Wert von gut 500,- Euro. Nach erfolgter Spurensuche und -sicherung wurde das Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

