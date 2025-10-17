PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall zwischen Lastwagen und E-Fahrzeug

FW-EN: Verkehrsunfall zwischen Lastwagen und E-Fahrzeug
Sprockhövel (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Kreuzungsbereich South-Kirkby-Straße / Fänkenstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem E-Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß mussten zwei Unfallbeteiligte rettungsdienstlich untersucht werden. Eine Person wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Das Elektrofahrzeug wurde durch einen speziellen Adapter, dessen Funktion es ist einen Ladevorgang zu simulieren, außer Betrieb gesetzt.

Zur Reinigung des Straßenabschnittes wurde eine städtische Kehrmaschine angefordert.

Der Einsatz war gegen 13 Uhr beendet. Die Feuerwehr Sprockhövel war mit 16 ehrenamtlichen Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Weiterer Einsatz am gestrigen Donnerstagmorgen:

Gegen 9:30 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel durch den Rettungsdienst bei einem Einsatz an der Barmer Straße im Ortsteil Gennebreck nachgefordert. Nach der medizinischen Versorgung eines Patienten in einem Wohnhaus, musste dieser aus dem Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert werden.

Aus medizinischer Indikation erfolgte dieser Transport schonend mittels einer Drehleiter und nicht über die Treppe. Eine spezielle Aufnahme wurde auf dem Drehleiterkorb installiert, sodass der Patient samt Trage zur Straße transportiert werden konnte. Die Barmer Straße blieb während dieser Maßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

Das beigefügte Fotomaterial darf mit dem Zusatz "Höffken" für die Berichterstattung verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

