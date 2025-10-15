Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Unfall auf BAB mit fünf Fahrzeugen

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel gegen 4.50 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal waren ein LKW und vier PKW verunfallt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren alle Fahrer bereits aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen. Die Fahrer wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den nachfolgenden Verkehr, stellte den Brandschutz und klemmte die Batterien an den Fahrzeugen ab. Austretender Dieselkraftstoff wurde mit Bindemitteln aufgenommen. Einsatzende war gegen 8.00 Uhr. Die Feuerwehr war mit 19 Kräften und 4 Fahrzeugen vor Ort.

