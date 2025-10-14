Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Einsätze am Dienstag

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen gerufen: Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus am Amselweg alarmiert. Vor Ort war aus dem Gebäude deutlich der Alarm eines Rauchmelders wahrnehmbar. Durch einen von einer Nachbarin zur Verfügung gestellten Schlüssel konnte das Objekt begangen werden. Ein Grund für die Auslösung konnte nicht ausgemacht werden und der Einsatz daraufhin beendet werden.

Gegen 14:20 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Straße "Frielinghausen" aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund von Wasserdampf aus dem Bereich einer Dusche angeschlagen hatte. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell