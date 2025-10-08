Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Hydranten werden am Wochenende überprüft

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende werden am 11. und 12. Oktober die Hydranten im Stadtgebiet von Sprockhövel durch die ehrenamtlichen Feuerwehreinsatzkräfte überprüft. Für die kalte Jahreszeit werden Kunststofffolien in die Deckel aller im Boden befindlichen Hydranten eingelegt, um ein Festfrieren zu verhindern. Zudem wird die Auffindbarkeit anhand der Hydranten-Hinweisschilder und der Zustand der Hydranten geprüft. Die Maßnahmen beginnen jeweils am Morgen und dauern je nach Örtlichkeit bis zum frühen Nachmittag an.

Anwohner werden gebeten darauf zu achten, dass Hydrantendeckel zugänglich sind. Besonders durch geparkte Fahrzeuge ist der Zugang zu den Hydranten oft erschwert bzw. nicht möglich. Auch im Ernstfall kann dies zu Verzögerungen für die Feuerwehr führen.

