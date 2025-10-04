PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Wind hält Feuerwehr in Atem

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel rückte am Samstag gegen 0.40 Uhr zur Quellenburgstraße aus. Dort war ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Einsatzkräfte beseitigten diesen unter zur Hilfenahme einer Säge von der Straße. Gegen 0.55 Uhr war der Einsatz beendet. Gegen 5.00 Uhr musste ein weiterer Baum auf der Elfringhauser Straße von der Fahrbahn beseitigt werden. Dort versperrte die abgebrochene Baumkrone einer Fichte den Verkehrsraum. Mittels Motorsäge wurde diese zerkleinert und am Straßenrand gelagert. Über die Drehleiter wurden weitere lose Äste aus dem Baum beseitigt. Während des Einsatzes war die Straße gesperrt. Dieser Einsatz war gegen 6.20 Uhr beendet. Ein weiteres Mal rückten die Einsatzkräfte gegen 9.25 Uhr zum Rathausplatz aus. Dort war eine Baustellenabsicherung umgestürzt und lag auf der Verkehrsfläche. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war dieses Hindernis bereits durch einen Passanten beseitigt worden. Die Feuerwehr kontrollierte die Absperrung und beschwerte diese an den Füßen, so dass ein erneutes Umkippen verhindert wird. Gegen 9.50 Uhr war dieser Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

