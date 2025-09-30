PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Kleinkraftrad kollidiert mit Bus

Sprockhövel (ots)

Am Montag kam es gegen 20.30 Uhr auf der Schevener Straße in einem Kurvenbereich zu einem Unfall, bei dem ein Bus sowie ein Kleinkraftrad beteiligt waren. Bei dem Unfall verletzte sich die Kradfahrerin. Diese musste vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, leuchtete diese aus und stellte den Brandschutz sicher. Während des Einsatzes war die Schevener Straße zeitweise für den Verkehr gesperrt. Ausgerückt waren 21 Einsatzkräfte auf 5 Fahrzeugen. Einsatzende war gegen 21.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

