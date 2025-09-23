PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklung aus Wohnung

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:19 Uhr zu einem Wohnhaus an der Alten Bergstraße gerufen. Dort sollte Rauch aus einer Wohnung kommen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Wasserdampf handelte, der durch ein Küchenfenster drang. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden.

Ausgerückt waren 17 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren