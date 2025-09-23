PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Bewohner löst Handdruckmelder aus

Sprockhövel (ots)

Am Montag löste gegen 20.30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim am Dellwig aus. Bereits auf der Anfahrt bekamen die Einsatzkräfte die Mitteilung, dass ein Bewohner des Heims einen Handruckmelder ausgelöst hat, jedoch kein Schadensereignis vorliegt. Vor Ort wurde diese Aussage bestätigt, so dass ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich wurde. Damit konnte der Einsatz gegen 21.05 Uhr beendet werden. Ausgerückt waren 32 Einsatzkräfte sowie 5 Fahrzeuge.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel

