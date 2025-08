Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Schmuggel von rund 60.000 Zigaretten durch den Zoll am Flughafen Hamburg verhindert

Rund 60.000 Zigaretten stellten Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe Anfang Juli bei gleich zwei verhinderten großen Schmuggelversuchen am Flughafen in Hamburg sicher. Fast 300 Stangen Zigaretten stellten sie in den Kontrollen fest.

Am 08.07.2025 versuchte eine 27-jährige Frau, aus Athen kommend, das Terminal 1 über den grünen Kanal, dem Ausgang für anmeldefreie Waren, zu verlassen. Die Zollbediensteten hielten die Reisende an und baten sie darum, für eine Zollkontrolle in den Kontrollraum zu folgen. "In der durchgeführten Zollkontrolle forderten die Zöllnerinnen und Zöllner die Reisende dazu auf, ihre zwei Koffer zu öffnen. Nach dem Öffnen kamen insgesamt 190 Stangen zu insgesamt 38.000 Zigaretten zum Vorschein.", so Jan Weber, Pressesprecher des Hauptzollamtes Itzehoe.

Ähnlich verhielt es sich am 09.07.2025, als ein 34-jähriger Mann, der aus der Türkei eingereist war, ebenfalls versuchte, das Terminal ohne Anmeldung seiner abgabenpflichtigen Zigaretten zu verlassen. Zwei Zöllner stoppten ihn und stellten bei der anschließenden Zollkontrolle 100 Stangen mit 20.000 Zigaretten in seinem Koffer fest.

Weber ergänzt: "Beide Schmuggler hatten jeweils keine persönlichen Gegenstände in ihrem Reisegepäck. Aus diesem Grund und aufgrund der schieren Menge kann man davon ausgehen, dass die Zigaretten zu einem gewerblichen Zweck eingeschmuggelt werden sollten."

Gegen die Reisenden wurde jeweils ein Steuerstrafverfahren wegen der versuchten Steuerhinterziehung gem. § 370 Abs. 1 AO eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamtes Itzehoe durchgeführt.

Zusatzinformationen:

Steuerhinterziehungsdelikte gem. § 370 Abs. 1 AO können mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.

Weitere Informationen zu den Einreisebestimmungen nach Deutschland finden Sie unter -www.zoll.de- dort auch in der Broschüre "Reisezeit - Ihr Weg durch den Zoll".

