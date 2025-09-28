FW-EN: Feuerwehr beseitigt Verunreinigung
Sprockhövel (ots)
Am Samstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9.45 Uhr zur Schevener Straße aus. Dort zog sich eine Kraftstoffspur über die Schevener Straße bis in die Straße Timmersholt. Diese streuten die Einsatzkräfte mit Bindemitteln ab, welches anschließend zur fachgerechten Entsorgung wieder aufgenommen wurde. Gegen 11.30 konnte der Einsatz beendet werden.
