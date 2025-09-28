FW-EN: Feuerwehr beseitigt Verunreinigung

Sprockhövel (ots) - Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:19 Uhr zu einem Wohnhaus an der Alten Bergstraße gerufen. Dort sollte Rauch aus einer Wohnung kommen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Wasserdampf handelte, der durch ein Küchenfenster drang. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden. Ausgerückt waren 17 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit ...

mehr