Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Qualmender Motorraum

Sprockhövel (ots)

Aufgrund einer Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes eines PKW wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Sonntag gegen 9.55 Uhr zur Mittelstraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Rauchentwicklung durch das Tropfen von Dieselkraftstoff auf die Standheizung verursacht worden war. Nach Abstellung der Standheizung und der Dieselzufuhr kontrollierten die Einsatzkräfte noch mit einer Wärmebildkamera den Motorraum. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr wurde daraufhin nicht mehr erforderlich. Einsatzende war um 10.20 Uhr.

