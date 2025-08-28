Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto überschlug sich: Drei zum Teil schwer verletzte Insassen - Ermittlungen gegen alkoholisierte Fahrerin

Brachttal (ots)

(lei) Drei mitunter Schwerverletzte und vermutlich ein vermutlich totalbeschädigtes Auto sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 3314 zugetragen hat.

Eine 21-Jährige, so die ersten Informationen, war gegen 21.10 Uhr mit ihrem Seat von Wittgenborn in Richtung Spielberg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kam. Die 21-Jährige erlitt einen Schock, ihre beiden Mitfahrer (21 und 22 Jahre alt) erlitten teilweise schwere Verletzungen, sodass letztlich alle drei Insassen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte zudem fest, dass die junge Frau unter Alkoholeinfluss stand und nach einem Atemtest mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille eine Blutprobe abgeben musste. Ermittelt wird gegen sie nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

