PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto überschlug sich: Drei zum Teil schwer verletzte Insassen - Ermittlungen gegen alkoholisierte Fahrerin

Brachttal (ots)

(lei) Drei mitunter Schwerverletzte und vermutlich ein vermutlich totalbeschädigtes Auto sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 3314 zugetragen hat.

Eine 21-Jährige, so die ersten Informationen, war gegen 21.10 Uhr mit ihrem Seat von Wittgenborn in Richtung Spielberg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kam. Die 21-Jährige erlitt einen Schock, ihre beiden Mitfahrer (21 und 22 Jahre alt) erlitten teilweise schwere Verletzungen, sodass letztlich alle drei Insassen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte zudem fest, dass die junge Frau unter Alkoholeinfluss stand und nach einem Atemtest mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille eine Blutprobe abgeben musste. Ermittelt wird gegen sie nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 07:34

    POL-OF: Tesla ausgebrannt: Vermutlich technischer Defekt

    Mainhausen (ots) - (lei) Ein brennender Tesla hat am späten Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Ortsteil Zellhausen geführt. Kurz nach 23 Uhr erhielten die Einsatzkräfte die Mitteilung, dass in der Nähe des Sportplatzes an der Mainflinger Straße (Bereich "Sausteige") Flammen aus einem Auto schlagen. Bei Eintreffen der Brandschützer und Beamten stand das weiße E-Fahrzeug schon in Vollbrand. ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:05

    POL-OF: Streit zwischen zwei Männern endet für beide mit Krankenhaus-Aufenthalt

    Hanau (ots) - (lei) Für die Hanauer Polizei ging es am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Eugen-Kaiser-Straße, aus dem zwei wechselseitige Strafanzeigen wegen Verdachts von Körperverletzungsdelikten resultierten. Ermittelt wird dabei nun gegen zwei 28 und 46 Jahre alte Männer, die gegen 21.25 Uhr in Höhe des Heinrich-Fischer-Bades und im Zugangsbereich zum ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 06:40

    POL-OF: 72-Jähriger schwerverletzt: Polizei sucht nach zwei weiteren Radfahrern

    Wächtersbach (ots) - (lei) Schwere und zeitweise lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 72 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch auf einem Radweg im Bereich der Bundesstraße 276 zugezogen. Dort war der Mann aus dem Raum Gelnhausen am Vormittag zwischen Wächtersbach und der Anschlussstelle der Autobahn 66 unterwegs, als ihm zwei andere Radfahrer an einer Engstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren