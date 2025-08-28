POL-OF: Tesla ausgebrannt: Vermutlich technischer Defekt
Mainhausen (ots)
(lei) Ein brennender Tesla hat am späten Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Ortsteil Zellhausen geführt. Kurz nach 23 Uhr erhielten die Einsatzkräfte die Mitteilung, dass in der Nähe des Sportplatzes an der Mainflinger Straße (Bereich "Sausteige") Flammen aus einem Auto schlagen. Bei Eintreffen der Brandschützer und Beamten stand das weiße E-Fahrzeug schon in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer sein. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei bislang jedenfalls nicht vor. Der Wagen, an dem Totalschaden entstand, wurde letztlich abgeschleppt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell