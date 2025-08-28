Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tesla ausgebrannt: Vermutlich technischer Defekt

Mainhausen (ots)

(lei) Ein brennender Tesla hat am späten Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Ortsteil Zellhausen geführt. Kurz nach 23 Uhr erhielten die Einsatzkräfte die Mitteilung, dass in der Nähe des Sportplatzes an der Mainflinger Straße (Bereich "Sausteige") Flammen aus einem Auto schlagen. Bei Eintreffen der Brandschützer und Beamten stand das weiße E-Fahrzeug schon in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer sein. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei bislang jedenfalls nicht vor. Der Wagen, an dem Totalschaden entstand, wurde letztlich abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell