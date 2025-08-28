Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit zwischen zwei Männern endet für beide mit Krankenhaus-Aufenthalt

Hanau (ots)

(lei) Für die Hanauer Polizei ging es am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Eugen-Kaiser-Straße, aus dem zwei wechselseitige Strafanzeigen wegen Verdachts von Körperverletzungsdelikten resultierten. Ermittelt wird dabei nun gegen zwei 28 und 46 Jahre alte Männer, die gegen 21.25 Uhr in Höhe des Heinrich-Fischer-Bades und im Zugangsbereich zum Schlossgarten aufeinandertrafen und in Streit geraten sein sollen. Nach bisherigem Informationsstand soll der Jüngere den Älteren zunächst geschlagen haben, woraufhin dieser wiederum offenbar ein Messer eingesetzt und seinen Kontrahenten damit im Gesicht verletzt habe. Beide Männer kamen daraufhin in Krankenhäuser. Die Beamten fanden am Tatort ein Klappmesser und stellten es als mögliches Tatmittel sicher. Da sich bei dem 46-Jährigen Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum ergaben, musste er nicht nur eine angeordnete Blutprobe, sondern auch ein Taschenmesser abgeben, welches im Zuge der körperlichen Durchsuchung bei ihm aufgefunden wurde.

Die Hintergründe des Streits und dessen Ablauf sind nun Bestandteil der Aufklärung des Vorfalls. Hierbei sind nun auch Handyaufnahmen auszuwerten, die von Tatzeugen angefertigt wurden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau zu melden.

