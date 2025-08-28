PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit zwischen zwei Männern endet für beide mit Krankenhaus-Aufenthalt

Hanau (ots)

(lei) Für die Hanauer Polizei ging es am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Eugen-Kaiser-Straße, aus dem zwei wechselseitige Strafanzeigen wegen Verdachts von Körperverletzungsdelikten resultierten. Ermittelt wird dabei nun gegen zwei 28 und 46 Jahre alte Männer, die gegen 21.25 Uhr in Höhe des Heinrich-Fischer-Bades und im Zugangsbereich zum Schlossgarten aufeinandertrafen und in Streit geraten sein sollen. Nach bisherigem Informationsstand soll der Jüngere den Älteren zunächst geschlagen haben, woraufhin dieser wiederum offenbar ein Messer eingesetzt und seinen Kontrahenten damit im Gesicht verletzt habe. Beide Männer kamen daraufhin in Krankenhäuser. Die Beamten fanden am Tatort ein Klappmesser und stellten es als mögliches Tatmittel sicher. Da sich bei dem 46-Jährigen Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum ergaben, musste er nicht nur eine angeordnete Blutprobe, sondern auch ein Taschenmesser abgeben, welches im Zuge der körperlichen Durchsuchung bei ihm aufgefunden wurde.

Die Hintergründe des Streits und dessen Ablauf sind nun Bestandteil der Aufklärung des Vorfalls. Hierbei sind nun auch Handyaufnahmen auszuwerten, die von Tatzeugen angefertigt wurden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 06:40

    POL-OF: 72-Jähriger schwerverletzt: Polizei sucht nach zwei weiteren Radfahrern

    Wächtersbach (ots) - (lei) Schwere und zeitweise lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 72 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch auf einem Radweg im Bereich der Bundesstraße 276 zugezogen. Dort war der Mann aus dem Raum Gelnhausen am Vormittag zwischen Wächtersbach und der Anschlussstelle der Autobahn 66 unterwegs, als ihm zwei andere Radfahrer an einer Engstelle ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 16:22

    POL-OF: Autofahrerin überschlug sich bei Überholmanöver

    Schöneck (ots) - (lei) Weil sie offenbar bei unklarer Verkehrslage überholte, hat sich eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 3008 überschlagen und sich dabei verletzt. Die junge Frau, so die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse, war gegen 10.35 Uhr mit ihrem grauen Dacia von Oberdorfelden in Richtung Schöneck-Kilianstädten unterwegs, als sie in einer Kurve ein vorausfahrendes ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 14:50

    POL-OF: Termin-Erinnerung: Gemeinsame Codier-Aktion der Stadt Hanau und des Polizeireviers Hanau

    Stadt Hanau (ots) - (me) Gemeinsame Codier-Aktion der Stadt Hanau und dem Polizeirevier Hanau. Wann? Dienstag, 2. September 2025 Wo? Foyer des Hanauer Rathauses Die Stadtpolizei Hanau bittet um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06181 295-1900. Außerdem den Ausweis und den Eigentumsnachweis nicht vergessen! Weitere Informationen zur Veranstaltung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren