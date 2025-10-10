PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst in Gewerbebetrieb aus

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag löste um 16 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Wuppertaler Straße aus. Die eintreffende Feuerwehr suchte den betroffenen Bereich in einer Zwischenebene des Gebäudes auf, stellte aber fest, dass kein Brandgeschehen vorlag. Nach Aussage eines Betriebsangehörigen könnte die Anlage durch aufgewirbelten Staub während Reinigungsarbeiten ausgelöst haben.

Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 20 Minuten abbrechen. Vor Ort waren 24 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 15:15

    FW-EN: Wind hält Feuerwehr in Atem

    Sprockhövel (ots) - Die Feuerwehr Sprockhövel rückte am Samstag gegen 0.40 Uhr zur Quellenburgstraße aus. Dort war ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Einsatzkräfte beseitigten diesen unter zur Hilfenahme einer Säge von der Straße. Gegen 0.55 Uhr war der Einsatz beendet. Gegen 5.00 Uhr musste ein weiterer Baum auf der Elfringhauser Straße von der Fahrbahn beseitigt werden. Dort versperrte die abgebrochene ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:20

    FW-EN: PKW verunfallt auf Quellenburgstraße

    Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag kam ein PKW gegen 5.40 Uhr von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben neben der Straße liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Sprockhövel an der Einsatzstelle hatte sich die Fahrerin bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurde von Ersthelfern betreut. Die Feuerwehr übernahm die Betreuung der Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Darüber hinaus wurde die Einsatzstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren