Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst in Gewerbebetrieb aus

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag löste um 16 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Wuppertaler Straße aus. Die eintreffende Feuerwehr suchte den betroffenen Bereich in einer Zwischenebene des Gebäudes auf, stellte aber fest, dass kein Brandgeschehen vorlag. Nach Aussage eines Betriebsangehörigen könnte die Anlage durch aufgewirbelten Staub während Reinigungsarbeiten ausgelöst haben.

Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 20 Minuten abbrechen. Vor Ort waren 24 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen.

