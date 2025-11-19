LPI-J: Berauscht am Abend
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Unter dem Einfluss berauschender mittel war am Dienstagabend ein 25-Jähriger mit seinem Pkw Renault unterwegs. Beamte kontrollierten das Fahrzeug samt Fahrer, wo der Rechtsverstoß bekannt wurde. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell