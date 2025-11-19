PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Frust an E-Scootern ausgelassen

Jena (ots)

Seinen Groll über E-Scooter ließ am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, eine männliche Person auf der Naumburger Straße Ecke Schützenhofstraße aus. Wie Zeugen mitteilten, schrie der Mann herum und trat gegen insgesamt fünf abgestellte Scooter einer Mietfirma. Diese fielen um, wiesen aber dem Anschein nach keine Beschädigungen auf. Der Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Beamten vom Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

