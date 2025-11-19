LPI-J: Frust an E-Scootern ausgelassen
Jena (ots)
Seinen Groll über E-Scooter ließ am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, eine männliche Person auf der Naumburger Straße Ecke Schützenhofstraße aus. Wie Zeugen mitteilten, schrie der Mann herum und trat gegen insgesamt fünf abgestellte Scooter einer Mietfirma. Diese fielen um, wiesen aber dem Anschein nach keine Beschädigungen auf. Der Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Beamten vom Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
