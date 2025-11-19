LPI-J: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Weimar (ots) - Ein 24-Jähriger entwendete aus einem Zug einen Nothammer. Anschließend begab er sich zu einem Verbrauchermarkt in der Rießnerstraße und schlug mit dem Hammer gegen die Scheibe der Eingangstür und beschädigte diese. Im Anschluss lief er zu einem Backwarengeschäft in der Straße Mattstedter Weiden, trat dort mit dem beschuhten Fuß gegen die Eingangstür und schlug den Hammer in eine Scheibe. ...

mehr