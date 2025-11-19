LPI-J: Radfahrer beim Abbiegen übersehen
Jena (ots)
Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr in den Nachmittagsstunden am Dienstag den Magdelstieg in Richtung Westbahnhofstraße. Ihm entgegen kam zu diesem Zeitpunkt ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw Ford. Dieser bog, ohne auf den Radfahrer zu achten, nach links ab. Folglich kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeuge wiesen unfallbedingten Sachschaden auf. Der 29-jährige erlitt leichte Verletzungen.
