PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Jena (ots)

Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr in den Nachmittagsstunden am Dienstag den Magdelstieg in Richtung Westbahnhofstraße. Ihm entgegen kam zu diesem Zeitpunkt ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw Ford. Dieser bog, ohne auf den Radfahrer zu achten, nach links ab. Folglich kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeuge wiesen unfallbedingten Sachschaden auf. Der 29-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Verkehrszeichen manipuliert

    Jena (ots) - Augenscheinlich erfreut über die nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf der Rudolstädter Straße bewog den Unbekannte zu seiner Tat. Kurzerhand nahm er schwarze Sprühfarbe und machte das Zusatzschild, welches die geltende Uhrzeit 22-6 zeugt, unkenntlich. Nachdem die Sachbeschädigung am Dienstag aufgenommen wurde, erfolgte die Mitteilung an den Kommunalservice. Diese stellten die ordnungsgemäße Beschilderung wieder her. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:18

    LPI-J: Einbruch in Keller

    Apolda (ots) - Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus in der Niederroßlaer Straße in Apolda eingebrochen. Aus einem der Kellerabteile wurden Bierkästen, Wasserflaschen und Schnaps gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Mit Nothammer auf Zerstörungstour

    Weimar (ots) - Ein 24-Jähriger entwendete aus einem Zug einen Nothammer. Anschließend begab er sich zu einem Verbrauchermarkt in der Rießnerstraße und schlug mit dem Hammer gegen die Scheibe der Eingangstür und beschädigte diese. Im Anschluss lief er zu einem Backwarengeschäft in der Straße Mattstedter Weiden, trat dort mit dem beschuhten Fuß gegen die Eingangstür und schlug den Hammer in eine Scheibe. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren