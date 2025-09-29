Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dachstuhl eines Wohnhauses brennt

Neustrelitz (ots)

Ein brennender Dachstuhl in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neustrelitz sorgt aktuell für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach Brandbeginn konnten Bewohner und Arbeiter nach aktuellem Stand das Haus rechtzeitig verlassen. Das Haus wurde zudem durch die Einsatzkräfte sicherheitshalber auf mögliche Anwesende geprüft. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauern an. Dadurch kann es immer wieder zu Einschränkungen im Bereich des Brandortes kommen.

In dem Haus gibt es Arbeiten von Handwerkern am Dachstuhl. Ob diese Arbeiten etwas mit dem Ausbruch des Feuers zu tun haben, müssen die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen der Polizei zeigen. Ein Sachschaden kann noch nicht genannt werden.

Anwohner in der Gerhart-Hauptmann-Straße sollten vorsorglich Türen und Fenster geschlossen halten.

