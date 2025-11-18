Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Nothammer auf Zerstörungstour

Weimar (ots)

Ein 24-Jähriger entwendete aus einem Zug einen Nothammer. Anschließend begab er sich zu einem Verbrauchermarkt in der Rießnerstraße und schlug mit dem Hammer gegen die Scheibe der Eingangstür und beschädigte diese. Im Anschluss lief er zu einem Backwarengeschäft in der Straße Mattstedter Weiden, trat dort mit dem beschuhten Fuß gegen die Eingangstür und schlug den Hammer in eine Scheibe. Anschließen begab sich der Täter noch zu einer Tankstelle in der Rießnerstraße, wo er mit dem beschuhten Fuß gegen die Eingangstür trat und mit dem Hammer gegen die Fensterscheibe am Nachtschalter und auf der Gebäuderückseite schlug. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 10.000,- Euro. Alarmierte Beamte konnten den Mann in der Nähe des Bahnhofes feststellen. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Gründe für seine Taten müssen nun im Rahmen der Ermittlungen erhellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell