LPI-J: Bargeld aus Wohnung entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Großbockedra: An Arbeit war am Montagmorgen auf einer Baustelle in der Ortslage Großbockedra nicht zu denken. Grund hierfür waren Langfinger, welche augenscheinlich über das vergangene Wochenende ihr Unwesen trieben. Diese begaben sich auf das frei zugängliche Gelände und eigneten sich widerrechtlich zwei Baggerlöffel, zwei Scheinwerfer sowie zwei Außenspiegel widerrechtlich an. Mitsamt ihrer Beute im mittleren vierstelligen Wert ...

mehr