Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bargeld aus Wohnung entwendet

Weimar (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagmorgen entwendeten Unbekannte aus einer Wohnung in der Schopenhauerstraße einen hohen dreistelligen bargeldbetrag. Der oder die Täter drangen auf bisher noch ungeklärte Weise in die Wohnung der 45-jährigen Bewohnerin ein und eigneten sich das Bargeld widerrechtlich an. Den vor Ort erlangten Spuren wird nun im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

