LPI-J: Bargeld aus Wohnung entwendet
Weimar (ots)
Zwischen Sonntag- und Montagmorgen entwendeten Unbekannte aus einer Wohnung in der Schopenhauerstraße einen hohen dreistelligen bargeldbetrag. Der oder die Täter drangen auf bisher noch ungeklärte Weise in die Wohnung der 45-jährigen Bewohnerin ein und eigneten sich das Bargeld widerrechtlich an. Den vor Ort erlangten Spuren wird nun im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen.
