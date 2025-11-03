Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Pößneck (ots)
Am Samstagvormittag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Pößneck ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke ausparken und kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß abgestellten Daimler. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. In der Folge wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst.
Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
