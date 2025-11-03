Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol.
Sonneberg (ots)
Am Sonntag, dem 02.11.2025 gegen 04.45 Uhr stellten Beamte der Sonneberger Polizei bei einer Kontrolle in der Friesenstraße fest, dass ein 32-jähriger Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol fuhr. Ein Atemalkoholtest, bei dem 32-jährigen, ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde eingezogen und ein Strafverfahren eingeleitet.
