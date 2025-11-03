Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Mit 136 km/h bei erlaubten 70 km/h.
Rudolstadt (ots)
Am Sonntag, dem 02.11.2025, führten Beamte der Saalfelder Polizei zwischen 09.00-19.00, eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 88 (Herbert-Stauch-Straße) in Rudolstadt in Richtung Saalfeld durch. Von den über 2900 gemessenen Fahrzeugen, hielten sich 261 nicht an die Vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h (für Pkw) bzw. 60 km/h (für Lkw). Die Höchstgemessene Geschwindigkeitsüberschreitung, durch einen Pkw, betrug 136 km/h. Dem Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.
