Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit 136 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag, dem 02.11.2025, führten Beamte der Saalfelder Polizei zwischen 09.00-19.00, eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 88 (Herbert-Stauch-Straße) in Rudolstadt in Richtung Saalfeld durch. Von den über 2900 gemessenen Fahrzeugen, hielten sich 261 nicht an die Vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h (für Pkw) bzw. 60 km/h (für Lkw). Die Höchstgemessene Geschwindigkeitsüberschreitung, durch einen Pkw, betrug 136 km/h. Dem Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

