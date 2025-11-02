PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Saalfeld (ots)

Hirschberg.

Am Samstag, 01.11.2025 gegen 10:15 Uhr gingen in der PI Saale-Orla mehrere Meldungen über beschädigte Pkw-Reifen ein. Alle drei bisher namentlich bekannten Geschädigten meldeten, dass sie aufgrund von jeweils platten rechten Reifen eine Werkstatt in Hirschberg aufsuchen mussten. Den Meldungen übereinstimmend war, dass sie alle am 31.10.2025 in den Abendstunden oder am 01.11.2025 vormittags die Lobensteiner Straße in Hirschberg befuhren. Nach Rücksprache mit einer örtlichen Werkstatt hatten alle betreffenden Pkw in den rechten Reifen ein ca. 5mm großes Loch. Fremdkörper waren jedoch nicht vorhanden. Durch die PI Saale-Orla wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, da hier nicht mehr von Zufall ausgegangen werden konnte. Durch Hinweisen von Zeugen konnte in der Lobensteiner Straße in Hirschberg ein spitzer Gegenstand auf der rechten Fahrbahnseite ausfindig gemacht werden. Nach Sichtung vor Ort muss davon ausgegangen werden, dass durch unbekannte Täter eine runde Straßenkappe aus Gusseisen (Absperrschieber einer Wasserleitung), welche in die Fahrbahn eingelassen ist, mittels Haken herausgedreht und falsch herum wieder eingesetzt wurde. Dadurch ragte eine ca. 2mm große Metallspitze heraus, welche die Schäden an den Reifen verursachte. Weitere betroffene Fahrzeugführer oder aber Zeugen, welche Beobachtungen zu auffälligen Personen im Bereich machen können, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla (03663-4310) unter Angabe des Aktenzeichens 0284137/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld

