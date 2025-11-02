PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Böller an Halloween

Steinach (ots)

Am frühen Freitagabend wurden der Polizei Sonneberg mehrere Personen in Steinach gemeldet, welche Böller anzünden und auf der Straße detonieren lassen würden. Durch die Beamten konnte schließlich auf dem Marktplatz eine Personengruppe von ca. 10 Kindern und Jugendlichen angetroffen werden, die im Rahmen ihrer "Halloween-Runde" vereinzelt Böller zündeten. Es wurde niemand verletzt und auch nichts beschädigt. Alle Personen wurden über den richtigen Umgang mit Pyrotechnik belehrt und die Minderjährigen an ihre Eltern übergeben. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass es ausschließlich an Silvester erlaubt ist, Pyrotechnik zu zünden. Auch sollten Minderjährige nicht in den Besitz von Böllern gelangen, da der Umgang damit sehr gefährlich ist.

