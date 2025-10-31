Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Probstzella (ots)
Donnerstagnachmittag kam es im Bocksbergweg in Probstzella zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 82-jährige überquerte hinter einem Postzustellfahrzeug die Straße und wurde durch den Fahrer beim Rückwärtsfahren übersehen. Die Dame kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Mittels Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell