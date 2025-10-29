PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bandenmäßiger Drogenhandel - Festnahme eines Tatverdächtigen

Sonneberg/Coburg (ots)

Mit Hochdruck ermittelte die Saalfelder

Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen aus Sonneberg. Dieser steht im Verdacht, seit 2024 illegale Betäubungsmittel in erheblichen Mengen aus dem Ausland bezogen und an weitere Händler in Sonneberg und Umgebung verteilt zu haben. Die KPI Saalfeld durchsuchte in diesem Zusammenhang am Mittwochmorgen mit Unterstützung der KPI Coburg und Spezialkräften des Landeskriminalamts Thüringen mehrere Objekte in Sonneberg und Coburg. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können momentan keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:08

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung nach Bürgerbeschwerden

    Steinach (ots) - In Steinach wurde am Dienstagnachmittag eine Geschwindigkeitsüberwachung aufgrund von Bürgerbeschwerden, dass zu schnell gefahren werden würde, durchgeführt. Die Hämmerer Straße befuhren in knapp drei Stunden in Richtung Stadtzentrum 99 Fahrzeuge. Bei einem Drittel, nämlich bei 34 Verkehrsteilnehmern, wurde eine Überschreitung der vorgegebenen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:25

    LPI-SLF: Brand von zwei Fahrzeugen

    Saalfeld (ots) - Am Dienstag, dem 28.10.2025 gegen 23.00 Uhr, brannten in der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße in Saalfeld zwei Fahrzeuge. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Anwohner aufgefordert ihre Fenster zu schließen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht und es wurde niemand verletzt. Jedoch zerstörte das Feuer einen Transporter und einen Pkw. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes. Wenn Sie Hinweise zu dem Ereignis geben ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:26

    LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Lemnitz (ots) - Am zurückliegenden Wochenende kam es in Lemnitz zu einem Einbruch in eine Werkstatt, sodass nun Zeugen gesucht werden. In der Nacht von Samstag zu Sonntag begaben sich mutmaßlich mehrere Personen in das Objekt in der Lemnitzer Straße. Anschließend kam es zum Diebstahl mehrerer hochwertiger Geräte/ Werkzeuge, wie einem Hochdruckreiniger und Dieselheizer, sodass Beuteschaden in Höhe von mehreren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren