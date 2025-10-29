Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bandenmäßiger Drogenhandel - Festnahme eines Tatverdächtigen

Sonneberg/Coburg (ots)

Mit Hochdruck ermittelte die Saalfelder

Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen aus Sonneberg. Dieser steht im Verdacht, seit 2024 illegale Betäubungsmittel in erheblichen Mengen aus dem Ausland bezogen und an weitere Händler in Sonneberg und Umgebung verteilt zu haben. Die KPI Saalfeld durchsuchte in diesem Zusammenhang am Mittwochmorgen mit Unterstützung der KPI Coburg und Spezialkräften des Landeskriminalamts Thüringen mehrere Objekte in Sonneberg und Coburg. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können momentan keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell