Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Lemnitz (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Lemnitz zu einem Einbruch in eine Werkstatt, sodass nun Zeugen gesucht werden. In der Nacht von Samstag zu Sonntag begaben sich mutmaßlich mehrere Personen in das Objekt in der Lemnitzer Straße. Anschließend kam es zum Diebstahl mehrerer hochwertiger Geräte/ Werkzeuge, wie einem Hochdruckreiniger und Dieselheizer, sodass Beuteschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Wenn Sie in der Nacht von Samstag zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0279655 an die Polizei in Schleiz.

