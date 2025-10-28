Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei PKW-Diebstähle

Schleiz/ Neustadt an der Orla (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages wurden im Saale-Orla-Kreis zwei hochwertige Fahrzeuge, welche über das sogenannte "keyless-go-System" verfügten, gestohlen. In der Arnshaugker Straße in Neustadt an der Orla zeigte eine Frau an, dass ihr auf dem Grundstück abgestellter Toyota Lexus durch Unbekannte zwischen 08.45 Uhr bis 09.45 Uhr gestohlen wurde. Ähnliches geschah in der Agnesstraße in Schleiz am Montagabend. In diesem Fall wurde der nahe der Wohnanschrift abgestellte Toyota Highlander ebenfalls durch Unbekannte im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr bis gegen 18.30 Uhr gestohlen. In beiden Fällen könnten die Funksignale zwischen Fahrzeugschlüssel und PKW durch den/ die Täter verstärkt worden sein, sodass der zunächst unbemerkte Diebstahl vollzogen werden konnte. Bei dem Komfort-Schließsystem zahlreicher neuerer PKW erkennt das Fahrzeug automatisch, wenn sich der Schlüssel in der Nähe befindet und entriegelt dieses dadurch. Gleichermaßen kann der Motor, häufig per Knopfdurch, gestartet werden, wenn sich der Schlüssel im Nahbereich befindet. Dieses System machen sich Autodiebe seit geraumer zunutze, indem sie das Signal von z.B. im Haus befindlichen Autoschlüsseln verstärken/ die Funkstrecke verlängern und so das KFZ entriegeln und starten und wegfahren können. Um Ihren "keyless-go"-PKW bestmöglich vor Diebstahl zu schützen wenden Sie sich an Ihr Autohaus oder Ihre Werkstatt- es gibt offensichtlich Möglichkeiten, die Verstärkung des Signals zu verhindern bzw. zu erschweren.

