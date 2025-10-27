Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Schleiz (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hofer Straße in Schleiz ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zu einer Garage im hinteren Bereich des frei zugänglichen Grundstücks, indem sie das Tor gewaltsam öffneten. Anschließend hebelten sie die Zugangstür zum Hintereingang der Gaststätte auf und gelangten so in die Innenräume.

Im Vereinsraum entwendeten die Täter rund 100 Euro Bargeld sowie Lebensmittel und mehrere Leergutkästen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, der Beuteschaden auf etwa 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet um Hinweise von Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 / 4310 entgegen (Vorgangsnummer: 0278497).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell