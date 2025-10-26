Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geländer beschädigt

Rudolstadt (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr kam es in der Breitscheidstraße in Rudolstadt im Bereich der Bahnüberführung zu einem Verkehrsunfall. Ein Sattelzug touchierte bei einem Wendemanöver ein Geländer am Straßenrand, welches dadurch erheblich verbogen wurde. Der Fahrer entschloss sich allerdings, von der Unfallstelle zu flüchten. In diesem Zusammenhang such die Polizei in Saalfeld Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer machen können.

