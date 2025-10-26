PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Lagerhalle

Katzhütte (ots)

Im Zeitraum vom 18.10.2025 bis 25.10.2025 kam es in der Masserberger Straße in Katzhütte zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Nachdem sich der unbekannte Täter über ein Holztor Zutritt zur Lagerhalle verschafft hatte, entwendete er unter anderem diverses Werkzeug. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671/560) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

