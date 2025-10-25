PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 17-jährige aus Bad Lobenstein vermisst

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Lobenstein (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise nach der Vermissten Beti Iljaz aus Bad Lobenstein. Die 17-jährige verließ am heutigen Tage das Elternhaus und traf gegen 07:15 Uhr an ihrer Schule in Bad Lobenstein ein, diese verließ die Vermisste jedoch vor Unterrichtsbeginn. Seitdem ist der Aufenthaltsort der 17-jährigen unbekannt.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   - 165 cm groß
   - kräftig
   - braune, lange, gelockte Haare (vermutlich zum Zopf gebunden)
   - braune Augen
   - südosteuropäischer Phänotyp
   - spricht deutsch mit Akzent
   - Schwarze Jacke
   - rosafarbene Jogginghose
   - schwarzer Rucksack
   - schwarze Schuhe der Marke FILA
   - aktuell mit Gehhilfe (zwei Krücken)

Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten nicht zum Auffinden des Mädchens führen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt jede Polizeidienststelle, insbesondere die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663-4310) oder die Kriminalpolizei Saalfeld (Tel.: 03672-4170) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

