PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorroller beschädigt - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 23.10.2025, gegen 09.00, meldete ein Vater aus Saalfeld der Polizei, dass der Motoroller seines Sohnes offenbar von einem oder mehreren unbekannten Tätern benutzt und beschädigt wurde. Der Roller war ursprünglich in der Stauffenbergstraße in Saalfeld abgestellt worden, befand sich am Donnerstagmorgen jedoch nicht mehr an seinem Platz. Sattdessen wurde er auf einer naheligenden Wiese in der Nähe eines Spielplatzes aufgefunden.

Als der Vater sich den Roller genauer anschaute, stellte er Beschädigungen an dem Roller fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und der unerlaubten Benutzung eines Fahrzeugs.

Wenn Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wendne Sie sich bitte an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671/561210)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:25

    LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht und Hinweise, sich davor zu schützen

    Moßbach (Saale-Orla-Kreis)sowie Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla ud Sonneberg allgemein (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in Moßbach, sodass nun Zeugen gesucht werden. Unbekannte gelangten zwischen 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr mutmaßlich über eine unverschlossene Haus- oder Nebeneingangstür in das Haus in der Ortsstraße und ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 07:45

    LPI-SLF: Weidebatterie an Pferdekoppel entwendet

    Oettersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am 23.10.2025 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter an einer Pferdekoppel am Ortseingang Oettersdorf (neben der Grundschule) eine 12 V Bleibatterie im Wert von ca. 250 Euro. Hierbei durchtrennte er den Verbindungsdraht zum Weidegerät und verursachte Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zur Tatzeit. ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:10

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Mittwoch führten Beamten der PI Saale-Orla an mehreren Orten im Landkreis Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie zwei Verkehrsteilnehmer fest, die ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führten. Gegen 21.10 Uhr wurde in Krölpa der 41-jährige Fahrer eines PKW kontrolliert. Bei ihm ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Bei dem 21-jährigen Fahrer eines PKW, welcher gegen 23.50 Uhr in Bad Lobenstein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren