Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorroller beschädigt - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 23.10.2025, gegen 09.00, meldete ein Vater aus Saalfeld der Polizei, dass der Motoroller seines Sohnes offenbar von einem oder mehreren unbekannten Tätern benutzt und beschädigt wurde. Der Roller war ursprünglich in der Stauffenbergstraße in Saalfeld abgestellt worden, befand sich am Donnerstagmorgen jedoch nicht mehr an seinem Platz. Sattdessen wurde er auf einer naheligenden Wiese in der Nähe eines Spielplatzes aufgefunden.

Als der Vater sich den Roller genauer anschaute, stellte er Beschädigungen an dem Roller fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und der unerlaubten Benutzung eines Fahrzeugs.

Wenn Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wendne Sie sich bitte an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671/561210)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell