Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weidebatterie an Pferdekoppel entwendet

Oettersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 23.10.2025 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter an einer Pferdekoppel am Ortseingang Oettersdorf (neben der Grundschule) eine 12 V Bleibatterie im Wert von ca. 250 Euro. Hierbei durchtrennte er den Verbindungsdraht zum Weidegerät und verursachte Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zur Tatzeit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

