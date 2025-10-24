Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Weidebatterie an Pferdekoppel entwendet
Oettersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)
Am 23.10.2025 in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter an einer Pferdekoppel am Ortseingang Oettersdorf (neben der Grundschule) eine 12 V Bleibatterie im Wert von ca. 250 Euro. Hierbei durchtrennte er den Verbindungsdraht zum Weidegerät und verursachte Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zur Tatzeit.
