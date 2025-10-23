PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Sundremda (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.15 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines PKW mit Anhänger die B 90 aus Richtung Rudolstadt kommend. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der Anhänger ins Schlingern und schaukelte sich auf. Der 48-Jährige geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden 70-jährigen Fahrer eines PKW. In der Folge riss der Anhänger von der Kupplung ab und landete inklusive des geladenen Bootes auf der Seite. Alle 3 Insassen im Fahrzeug des 70-Jährigen zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

