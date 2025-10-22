Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Königsee (ots)

Am Dienstagnachmittag fand in Oberköditz, B88 in Richtung Königsee, eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Von den insgesamt 264 durchgefahrenen Fahrzeugen, hielten sich 21 Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Der schnellste Fahrer / Fahrerin passierte die Messstelle mit 100 km/h. Dieser muss mit einem Bußgeld in Höhe von 400,-Euro sowie zwei Punkten und einem Fahrverbot rechnen. Gegen 18 Verkehrsteilnehmern wird ein Verwarngeld erhoben, ein weiterer Fahrer muss ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell