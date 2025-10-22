Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer betrunken und aggressiv

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 20.10.2025, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Straße "Am Gatter" in Rudolstadt. An einer Kreuzung musste der Mann anhalten, da er einem Radfahrer die Vorfahrt gewähren musste. Doch der Radfahrer fuhr nicht einfach weiter, sondern begab sich zur Fahrerseite des Pkw und schlug auf die Scheibe des Fahrzeugs ein. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Der Autofahrer meldete den Vorfall der Polizei und gab an, dass der Radfahrer einen betrunkenen Eindruck gemacht habe. Wenig später konnte die Polizei einen Radfahrer feststellen, der der Personenbeschreibung entsprach. Die Kontrolle erfolgte auf dem Markt in Rudolstadt.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die alkoholisierte Person wurde zur Blutprobenentnahme in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell