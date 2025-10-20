PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend erhielt die Polizei Sonneberg Hinweise von Zeugen, dass ein Mann offenbar alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs sei. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte der 39-jährige Fahrer in Sonneberg kontrolliert werden.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, nachdem ihm diese vor wenigen Wochen entzogen wurde. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Der Mann erhielt mehrere Strafanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren