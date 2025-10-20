Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Roller- und Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Alkohol.

Rudolstadt (ots)

Am Freitag, dem 17.10.2025 gegen 21.15 Uhr kontrollierte die Polizei, in der Blankenburger Straße in Rudolstadt, einen Pkw. Bei einer durchgeführten Atemalkoholmessung, stellten die Beamten bei dem 57-jährigen Fahrer, einen Atemalkoholwert vom 0,9 Promille fest. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und er wurde durch die Beamten zur nächsten Polizeidienstelle verbracht. Dort wurde eine Gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung, mit einem speziellen Gerät, durchgeführt. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass der 57-Jährige mit über 0,5 Promille unterwegs war. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Dem Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. Am Samstag, dem 18.10.2025 gegen 16.00 Uhr, viel Beamten der Bereitschaftspolizei ein Rollerfahrer (Kleinkraftrad) auf. Den Fahrer des Rollers unterzogen die Beamten einer Kontrolle. Diese fand in der Straße Saalgasse in Rudolstadt statt. Ein durchgeführter "Drogentest", reagierte positiv auf Kokain und Opiate. Daraufhin wurde dem Rollerfahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er mit den Beamten in ein Krankenhaus um eine Blutprobenentnahme durchzuführen zu lassen. Gegen den Rollerfahre wurde ein Ordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet.

